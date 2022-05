Serialul ucrainean În slujba poporului / Servant of the people este online integral, cu subtitrare în limba română. Numele serialului a fost tradus în limba română și Sluga poporului, Sluga năroadă sau Slujitorul poporului. În acest serial de comedie și satiră politică, care l-a făcut faimos pe Volodimir Zelenski, actualul președinte al Ucrainei joacă rolul lui Vasyl Petrovych Goloborodko, un

Serialul ucrainean În slujba poporului / Servant of the people este online integral, cu subtitrare în limba română. Numele serialului a fost tradus în limba română și Sluga poporului, Sluga năroadă sau Slujitorul poporului. În acest serial de comedie și satiră politică, care l-a făcut faimos pe Volodimir Zelenski, actualul președinte al Ucrainei joacă rolul lui Vasyl Petrovych Goloborodko, un profesor de istorie care face senzație pe internet după ce un elev îl filmează vorbind despre corupția din Ucraina. Drept urmare, elevii lui strâng fonduri și îl ajută să candideze la președinția Ucrainei, pe care o și câștigă. Având trei sezoane, serialul În slujba poporului / Servant of the people a fost transmis pe canalul ucrainean 1+1 între anii 2015 și 2019. După succesul serialului, a fost lansat partidul cu același nume, iar reprezentantul său, Volodimir Zelenski, a câștigat alegerile prezidențiale din Ucraina în 2019. Serialul În slujba poporului / Servant of the people a fost produs de Volodimir Zelenski și filmat la Kiev.

